Gaziantep'te geniş güvenlik önlemi

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış törenine katılmak için geleceği Gaziantep'te, polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Toplu açılış törenine katılmak ve halka seslenmek için öğle saatlerinde de Gaziantep'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi, kent genelinde yoğun önlemler alındı. Açılış töreninin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na çıkan yolları araç trafiğine kapatan polis, bariyerlerle de alana geçenleri detektörle üst aramasından geçiriyor. Olası sağlık sorunlarına karşın tören yapılacağı alan çevresinde 15 ambulans ayrıca Kamil Ocak Stadı'na iniş yapan bir ambulans helikopter de acil durumlara karşı hazır olarak bekletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı tören ve miting nedeniyle, kent genelinde çevre illerden de gelen takviye güçlerle birlikte 3 bin 500 polis görev yapacak.

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