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Gaziantep'te gasp operasyonuna 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, ismi açıklanmayan bir kişiye, yeni tanıştığı kadının evinde silah zoruyla 170 bin liralık senet imzalatan, yanındaki 100 lira parasını alan ve arabasını devretmesi şartıyla serbest bırakan C.A. ve T.D. ile bu kişilere yardım...

Gaziantep'te gasp operasyonuna 3 tutuklama
GAZİANTEP'te, ismi açıklanmayan bir kişiye, yeni tanıştığı kadının evinde silah zoruyla 170 bin liralık senet imzalatan, yanındaki 100 lira parasını alan ve arabasını devretmesi şartıyla serbest bırakan C.A. ve T.D. ile bu kişilere yardım eden D.Ç. isimli kadın polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İddiaya göre, ismi açıklanmayan bir adam kısa süre önce tanıştığı D.Ç. isimli kadının daveti üzerine eve gitti. Adam, D.Ç. ile beraber evdeyken yanlarına C.A ve T.D isimli 2 kişi daha geldi. Şüpheliler adama silah zoruyla 170 bin liralık senet imzalatılıp, üzerinde bulunan 100 lira parasını gasp etti. Şüpheliler adamı kendisine ait otomobili devretmek şartıyla serbest bıraktı. Adamın serbest kaldıktan sonra başvuruda bulunarak şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatan polis dün yaptığı operasyonla D.Ç., C.A. ve T.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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