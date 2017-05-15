Gaziantep'te freni boşayan kamyonet okul duvarına çarptı: 7 yaralı

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Mahmut Cedo'nun, atık kağıt ve hurda toplamak için kullandığı kamyonet içerisinde eşi ve 5 çocuğu varken freni boşalınca kontrolden çıkarak okul duvarına çarptı. Kazada, kamyonettekiler ve aracı durdurmaya çalışan Mahmut Cedo yaralandı.

Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle beraber 27 MB 852 plakalı kamyonetle hurda ve atık toplayarak geçimini sağlayan Mahmut Cedo, eşini ve 5 çocuğunu kamyonete bırakarak eve gitti. Bu sırada rampada duran kamyonetin freni boşalarak ilerlemeye başladı. Kamyonet kasasındaki çocukların sesini duyan Cedo, evden çıkarak aracını durdurmak için sürücü camından içeri girmeye çalıştı. Kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra Emine Mustafa Tezel Ortaokulu'nun çevre duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mahmut Cedo ile kamyonet kasasındaki 5 çocuğu ve eşi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla, hastanelere sevk edilen Cedo ailesinin yaralı fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hurdaya dönen kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.



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