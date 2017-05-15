Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te freni boşayan kamyonet okul duvarına çarptı: 7 yaralı

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Mahmut Cedo'nun, atık kağıt ve hurda toplamak için kullandığı kamyonet içerisinde eşi ve 5 çocuğu varken freni boşalınca kontrolden çıkarak okul duvarına çarptı. Kazada, kamyonettekiler ve aracı durdurmaya...

Gaziantep'te freni boşayan kamyonet okul duvarına çarptı: 7 yaralı
GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Mahmut Cedo'nun, atık kağıt ve hurda toplamak için kullandığı kamyonet içerisinde eşi ve 5 çocuğu varken freni boşalınca kontrolden çıkarak okul duvarına çarptı. Kazada, kamyonettekiler ve aracı durdurmaya çalışan Mahmut Cedo yaralandı.
Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle beraber 27 MB 852 plakalı kamyonetle hurda ve atık toplayarak geçimini sağlayan Mahmut Cedo, eşini ve 5 çocuğunu kamyonete bırakarak eve gitti. Bu sırada rampada duran kamyonetin freni boşalarak ilerlemeye başladı. Kamyonet kasasındaki çocukların sesini duyan Cedo, evden çıkarak aracını durdurmak için sürücü camından içeri girmeye çalıştı. Kontrolden çıkan kamyonet yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra Emine Mustafa Tezel Ortaokulu'nun çevre duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mahmut Cedo ile kamyonet kasasındaki 5 çocuğu ve eşi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla, hastanelere sevk edilen Cedo ailesinin yaralı fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Hurdaya dönen kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

​FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246