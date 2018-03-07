Gaziantep'te FETÖ'ye 1 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan dersanede öğretmenlik yapan ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan dersanede öğretmenlik yapan ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.