Gaziantep'te FETÖ'ye 1 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi bir kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü ile iltisaklı dershanede çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilerek hakkında yakalama kararı çıkarılan H.K., polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen H.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.