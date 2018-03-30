Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.