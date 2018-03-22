Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen ve ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.