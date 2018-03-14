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Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı saptanan 1 kişi tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik...

Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı saptanan 1 kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nçıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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