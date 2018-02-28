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Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yürütülen soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik...

Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, yürütülen soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında KHK ile kapatılan bir derneğin yönetici olan Z.Ç. gözaltına alındı. Yapılan incelemede aynı zamanda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen Z.Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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