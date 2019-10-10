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Gaziantep'te FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama
GAZİANTEP'te terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen H.H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gaziantep...
GÜVENLİK 10.10.2019, 16:20
GAZİANTEP'te terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen H.H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün il imamına bağlı mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen H.H.B., polis operasyonu ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün il imamına bağlı mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen H.H.B., polis operasyonu ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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