Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 5 iş adamına gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, iş adamlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda iş adamları S.A., N.B.P., A.Ş., M.Ş. ve M.F.E. gözaltına alındı, evlerinde arama yapıldı. Şüpheliler emniyete götürüldü.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis, iş adamlarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda iş adamları S.A., N.B.P., A.Ş., M.Ş. ve M.F.E. gözaltına alındı, evlerinde arama yapıldı. Şüpheliler emniyete götürüldü.