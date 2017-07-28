Gaziantep'te FETÖ operasyonuna 4 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphellier, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.