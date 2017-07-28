Gaziantep'te FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında A.H. ve H.S., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphellier, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden A.H. tutuklandı, H.S. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i, tutuklandı.