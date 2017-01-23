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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 42'si polis 44 gözaltı

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı saptanan 42'si polis 44 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 42'si polis 44 gözaltı
GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme sistemi 'ByLock' kullandığı saptanan 42'si polis 44 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı uygulandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında; Emniyet Müdürlüğü personellerine yönelik yapılan operasyon neticesinde örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandıkları tespit edilen 42'si polis 2'si polis eşi olmak üzere toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanmıştır." 

 

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