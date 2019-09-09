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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı 'hijyen evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
GÜVENLİK 09.09.2019, 16:13
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı 'hijyen evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı, 'hijyen evleri' olarak adlandırılan 12 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 bin dolar, sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Paraya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı, 'hijyen evleri' olarak adlandırılan 12 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 bin dolar, sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Paraya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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