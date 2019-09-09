Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı 'hijyen evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı, 'hijyen evleri' olarak adlandırılan 12 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 bin dolar, sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Paraya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.