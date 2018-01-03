Gaziantep'te FETÖ'nün 'mahrem evleri' operasyonuna tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'mahrem evleri'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen A.A. gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin 'mahrem evleri'ne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı belirlenen A.A. gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan A.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.