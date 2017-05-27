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Gaziantep'te FETÖ iddianamesi kabul edildi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 31'i tutuklu 42 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Gaziantep...

Gaziantep'te FETÖ iddianamesi kabul edildi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 31'i tutuklu 42 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY'nin darbe girişimine ilişkin 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 1 tuğgeneral, 3 yarbay, 3 binbaşı, 7 yüzbaşı, 11 teğmen, 16 astsubay ve 1 askeri mahkeme yazı işleri müdürü olmak üzere 31'i tutuklu, toplam 42 şüpheli hakkında hazırladığı iddianeme, Gaziantep 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak' suçlamasıyla yargılanacak.

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