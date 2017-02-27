Gaziantep'te FETÖ'den 9 öğretmene tutuklama

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Cuma günü polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerin 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden 1'i savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan diğer öğretmenlerden 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla 7'si ise serbest bırakıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen Cuma günü polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan öğretmenlerin 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen öğretmenlerden 1'i savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan diğer öğretmenlerden 9'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla 7'si ise serbest bırakıldı.