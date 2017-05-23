Gaziantep'te FETÖ'den 2 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 17 Mayıs'ta gözaltına alınan bünyesinde inşaat, petrol, enerji ve gazbeton firmaları barındıran bir şirketin yönetim kurulu başkanı Ahmet Selim E. ile Mehmet Durdu T. ve F.T. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Selim E. ve Mehmet Durdu T., 'Terör örgütü FETÖ/PDY'ye finans sağladıkları' suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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