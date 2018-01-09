Gaziantep'te FETÖ'den 2 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu iddiasıyla kapatılan derneklerde çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan derneklerde görevli ve örgütle iltisakı bulunan kişilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.