Gaziantep'te evde 5 tabanca ele geçti, 1 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te polis tarafından aranan ve ruhsatsız 5 tabanca, 20 kurşun ile 9 şarjör ele geçirilen evin sahibi M.D. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alının bir ihbarla Göllüce Mahallesi'nde M.D. adlı şüphelinin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca, 20 fişek ve 9 şarjör ele geçirildi. Tabanca ve mühimmatlara el koyan polisler, M.D.'yi gözaltına aldı.

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