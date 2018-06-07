Gaziantep'te eski polis, FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polislikten ihraç edilen Ömer A., 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, polislikten ihraç edilen Ömer A., 'silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.