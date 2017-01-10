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Gaziantep'te 'Dur' ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı; 1 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor - Yeniden

GAZİANTEP'te, bombalı eylemlerde kullanılabileceği düşüncesiyle aranan çalıntı otomobil, polisler tarafından fark edilip durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışıp kaldırıma çarpan otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden...

Gaziantep'te 'Dur' ihtarına uymayan otomobil kaza yaptı; 1 kişi yakalandı, 2 kişi aranıyor - Yeniden
GAZİANTEP'te, bombalı eylemlerde kullanılabileceği düşüncesiyle aranan çalıntı otomobil, polisler tarafından fark edilip durdurulmak istendi. Kaçmaya çalışıp kaldırıma çarpan otomobilden yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden biri vurularak yaralı ele geçirilirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı olduğu için bombalı eylemlerde kullanılabileceği şüphesiyle aranan 03 UE 626 plakalı otomobili fark eden polisler, 'dur' ihtarında bulundu. Ancak tüm uyarılara karşın durmayıp yoluna devam etmek isteyen sürücünün kullandığı otomobil, yakındaki Hayri Tütüncüler Parkı'nın kaldırımına çarparak durdu. Araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan 3 kişiden biri, polisin açtığı ateşle bacağından yaralandı. Yaralı kişi gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli ise kaçtı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanları tarafından incelenen otomobilde parmak izi taraması yapıldı. Araçta bulunan bir paket ise içerisinde patlayıcı olma ihtimaline karşın, kontrollü şekilde patlatıldı.
Polisler, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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