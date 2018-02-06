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Gaziantep'te DEAŞ operasyona 1 tutuklama

GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin...

Gaziantep'te DEAŞ operasyona 1 tutuklama
GAZİANTEP'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmayla polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' olmak suçundan tutuklandı.

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