Gaziantep'te DEAŞ operasyona 1 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmayla polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' olmak suçundan tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbarı çalışmayla polis, ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' olmak suçundan tutuklandı.