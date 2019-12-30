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Gaziantep'te DEAŞ'a 4 tutuklama
GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı...
GÜVENLİK 30.12.2019, 14:46
GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda
gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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