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Gaziantep'te cinayet şüphelisi adliyede

Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 32 yaşındaki İsmail Balaman'ı tabancayla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen 29 yaşındaki Ekrem G., adliyeye sevk...

Gaziantep'te cinayet şüphelisi adliyede

Metin Faruk TAMER-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 32 yaşındaki İsmail Balaman'ı tabancayla ateş ederek öldürdüğü öne sürülen 29 yaşındaki Ekrem G., adliyeye sevk edildi.
Geçen Pazartesi günü sabah saatlerinde Yeşilevler Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralanan İsmail Balaman, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amiriği ekipleri, Balaman'ın ölümüne yol açtığı öne sürülen Ekrem G.'yi saklandığı adreste yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan Ekrem G., öğle saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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