Gaziantep'te, 'ByLock'tan 3 infaz koruma memuru tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik operasyonda 'ByLock' kullandığı tespit edilen 3 infaz koruma memuru tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan Gaziantep E Tipi Cezaevi'nde görevli 3 infaz koruma gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 memur, çıkarıldıkları mahkemece 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.