Gaziantep'te 'ByLock'a 1 tutuklama

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' tespit edilen Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' tespit edilen Ö.T., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.