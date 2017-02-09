Gaziantep'te, ByLoc kullanan memur tutuklandı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 gümrük memuru terör örgütü üyelerinin haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilince tutuklandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; 2 gümrük memuru ile 1 hemşirenin gözaltına operasyonla alındığı belirtildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin tutuklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:"İlimiz Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 1 gümrük memuru ve 1 hemşire hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1 gümrük memuru sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince üzerine atılı suçtan dolayı tutuklanmıştır."