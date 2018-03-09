Gaziantep'te bahis operasyonu: 13 gözaltı

GAZİANTEP'te polisin 6 işyerine düzenlediği yasadışı bahis operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yasadışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen 6 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aranan adreslerde; 4 bilgisayar, 8 hard disk, 8 cep telefonu, 7 yazıcı, 12 kupon, 5 hafıza kartı ve bin 35 lira para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, yasadışı bahis oynatan ve oynadıkları tespit edilen Ö.Ş., M.D., H.Y., A.G., A.D., M.K., E.G., K.H.A., D.A., Ö.K., S.A., İ.Ş. ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

FOTOĞRAFLI