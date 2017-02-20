Gaziantep'te, aranan 23 kişi yakalandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği huzur operasyonunda, haklarında arama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.
Gaziantep kent merkezi ve ilçelerde geçen cumartesi günü huzur operasyonu düzenlendi. 47 ekip ve 131 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlar sonunda; çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 23 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği huzur operasyonunda, haklarında arama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.