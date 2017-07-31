Gaziantep'te araç hırsızlığına 3 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen araç hırsızlıklarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, belirlenen bazı adreslere düzenlediği operasyonla çalınıp plakaları değiştirilen 4 araç ele geçirdi. Ekipler, araçları sahiplerine teslim ederken, isimleri açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen araç hırsızlıklarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, belirlenen bazı adreslere düzenlediği operasyonla çalınıp plakaları değiştirilen 4 araç ele geçirdi. Ekipler, araçları sahiplerine teslim ederken, isimleri açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.