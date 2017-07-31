Gaziantep'te araç hırsızlığına 3 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis tarafından yapılan çalışmayla çalınıp plakaları değiştirilen 4 araç ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen araç hırsızlıklarının aydınlatılmasıyla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, belirlenen bazı adreslere düzenlediği operasyonla çalınıp plakaları değiştirilen 4 araç ele geçirdi. Ekipler, araçları sahiplerine teslim ederken, isimleri açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.