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Gaziantep'te akü hırsızları yakalandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te devriye görevi yapan polis ile görevli bekçiler, 2 mahallede otomobillerden hırsızlık yapan ve aküleri çalan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bekçiler Fatih...

Gaziantep'te akü hırsızları yakalandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te devriye görevi yapan polis ile görevli bekçiler, 2 mahallede otomobillerden hırsızlık yapan ve aküleri çalan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bekçiler Fatih Mahallesi'nde cam kırılması sesi duyunca sesin geldiği bölgeye yöneldi. Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan otomobil kovalamaca ile durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirilirken, otomobili kullanan A.K. olay yerine takviye olarak gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Belkıs Mahallesi'nde ise akü hırsızlığı ihbarı üzerine bölgede devriye görevi yapan polisler olay yerine sevk edildi. Polisleri görerek kaçan M.K. kovalamaca sonrası yakalandı. Ekiplerin şüphelinin üzerinde yaptığı aramada 1 el feneri ele geçirildi. M.K.'nın yakalandığı yerin çevresinde yapılan araştırmada çalıntı olduğu belirlenen bir araç ve aracın içinde yine çalıntı olduğu belirlenen 4 akü ele geçirildi.
Her 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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