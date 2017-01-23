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Gaziantep'te 88 FETÖ sanığı hakim karşısında

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında akademisyenlerin...

Gaziantep'te 88 FETÖ sanığı hakim karşısında

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 9'u tutuklu, 88 sanığın yargılanmasına başlandı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 9'u tutuklanan 88 kişi hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan davanın ilk duruşmasına 9'u tutuklu 76 sanık, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan haklarındaki iddialarla ilgili savunma yapmalarını istedi. Sanıklar ise, üzerilerine atılı suçları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sırayla ifadelerini aldığı sanıkların hepsine "Hapis cezası verilirse, ertelenmesini istiyor musunuz?" diye sordu. Sanıklar ise "Evet" yanıtını verdi. Sanıklardan birinin "Hapis cezası vermenizi beklemiyorum, verirseniz de ertelenmesini istiyorum" şeklindeki cevabı salonda bir süre gülüşmelere neden oldu. Sanıkların hakim karşısındaki yargılanmaları devam ediyor.

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