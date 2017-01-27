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Gaziantep'te 8 polis daha FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 8 polis daha tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Fetullahçı...

Gaziantep'te 8 polis daha FETÖ'den tutuklandı
GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 8 polis daha tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Fetullahçı Terör örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları belirlenen 44 polis ve 2 polis eşi, Pazartesi günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 28 polis memuru ve 2 polis, dün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardandan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 2 polis memuru ve 2 polis eşi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden 25'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerini tamamlanan 18 polis ise, gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan polislerden 8'i tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Pazartesi günü düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan polis sayısı 33'e yükseldi. 

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