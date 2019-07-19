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Gaziantep'te 67 şişe kaçak içki ele geçirildi

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 67 şişe kaçak içki ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi. Mevlana,...

Gaziantep'te 67 şişe kaçak içki ele geçirildi
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 67 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçak içki satışı yapıldığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi. Mevlana, Atatürk, Mevlana ve Saha mahallerindeki belirlene iş yerlerine yapılan baskınlarda 67 şişe kaçak içki ele geçirildi. İçkilere el koyan polis, iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem başlattı.

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