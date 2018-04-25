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Gaziantep'te 63 eski polise FETÖ'den gözaltı

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonda emekli olan, ihraç edilen veya açıkta bulunan 63 polis gözaltına alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 63 eski polisin gözaltına...

Gaziantep'te 63 eski polise FETÖ'den gözaltı
GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen operasyonda emekli olan, ihraç edilen veya açıkta bulunan 63 polis gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 63 eski polisin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle denildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli olarak düzenlenen operasyonlar neticesinde emniyet yapılanmasına yönelik açıkta bulunan, emekli edilen veya kamudan ihraç edilen toplam (63) polis hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."

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