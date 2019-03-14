Gaziantep'te 57 kişinin öldüğü terör saldırısı sanıklarına ceza yağdı (2)- Yeniden

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - GAZİANTEP'te 20 Ağustos 2016'da, sokak düğününü hedef alan 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı ile olayla ilgili hücre evine yapılan baskında 3 Özel Harekat polisinin şehit olduğu iki olayın birleştiği davada sanıklara ceza yağdı. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen davada, tutuklu 8 sanık 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 1'er kez, 'kasten adam öldürme' suçundan ise 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi’nde, Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğün öncesi yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba intihar saldırısı yapıldı. DEAŞ’lı teröristin üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada, 41'i çocuk 57 kişi ölürken, 43'ü çocuk 86 kişi de yaralandı. Olayın faillerinin bulunması için yapılan çalışma kapsamında tespit edilen hücre evine yapılan baskında 'Ebu Yusuf' kod adlı Suriyeli terörist Muhammet Şerif'in üzerindeki intihar yeleğini patlatması sonucu 3 özel harekat polisi şehit oldu, 9 polis ve 1’i çocuk 4 Suriyeli yaralandı. Polisin çalışması sonucu kına gecesine saldırı ve hücre evi baskını çatışması olayları ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

SANIKLAR KARAR DURUŞMASINDA

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, iki olayın dosyası birleştirildi. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Ş.E., Enes Ç., Suriyeli Abdurrahman A., Ali Ç., Mehmet Ç., Ahmet K., Hacı P., Hasan U., Mehmet K., Yunus S. ile avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ile Fadile C. duruşmaya katılmadı.

CEZA YAĞDI

Basına kapalı yapılan duruşmada sanıklar ve avukatlar son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, tutuklu 8 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 1'er kez, ölen 57 kişi için ise 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklara ayrıca 'yaralama' suçundan 18'er yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan Yunus S. ve Enes K.'ye ise 'terör örgütü üyeliği' suçundan 9'ar yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz yargılanan Fadile C. ve H.N.Ç. ise beraat etti. Tutuklu sanıklardan Abdurrahman A., ayırca 3 polisin şehit olduğu olayla ilgili 3 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha çarptırıldı.