Gaziantep'te 5 milyon 407 bin kaçak ilaç ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 milyon 407 bin 390 kaçak ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, mahkemece tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen ilaçların Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki depoda kaçak tıbbi ilaç olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 5 milyon 235 bin 295 yabancı menşeli cinsel içerikli ilaç ile 172 bin 95 yerli menşeli ilaç olmak üzere toplam 5 milyon 407 bin 390 ilaç ele geçirildi. İlaçlara el koyan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, ilaçların son yıllarda Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu bildirildi.