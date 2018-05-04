Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için birlikte YSK'ya başvurdu
Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için...

Gaziantep'te, 5 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin düzenlediği...

Gaziantep'te, 5 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2'si savcılık kararı 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan (14) şüpheliden (5)’i terör örgütüne üye olmak suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmış, (7) şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, (2) şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılmıştır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314