Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan damat adliyede

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, miras anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürülen kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını tabancayla vurarak, öldürüp, eşi ile diğer baldızını da yaralayan Ertan Daşdelen,...

Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan damat adliyede

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, miras anlaşmazlığı yüzünden aralarında husumet olduğu öne sürülen kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını tabancayla vurarak, öldürüp, eşi ile diğer baldızını da yaralayan Ertan Daşdelen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Eşinin akrabalarıyla aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Ertan Daşdelen, dün, 5 yaşındaki oğlu ile birlikte otomobiliyle gittiği 8 Şubat Mahallesi'nde kayınvalidesi Özden Şahin (60) ve aynı mahallenin başka sokağında oturan eşinin amcası Bayram Şahin'i (69) tabancayla başlarından vurdu. Buradan ayrılan Ertan Daşdelen, daha sonra gittiği Fıstıklık Mahallesi'nde karşılaştığı eşi Sultan Daşdelen (31) ile baldızları Semra Yaprak (27) ve Dilek Çakmak'ı (36) da tabancayla başlarından vurdu ve oğlu ile birlikte otomobiliyle kaçtı. Mahallelerdeki 3 noktada meydana gelen saldırılarda kurşunlara hedef olan Özden Şahin, Bayram Şahin ve Dilek Çakmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Sultan Daşdelen ile kız kardeşi Semra Yaprak ise acil serviste yapılan kalp masajıyla yaşama döndürüldü. Ağır yaralı kız kardeşler, ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
İNTİHARA KALKIŞTI
Olay yerinden kaçan Ertan Daşdelen, bir süre sonra 27 UC 727 plakalı otomobiliyle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Polis Merkezi'nin önüne geldi. Aracından indikten sonra 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı tabancasını çekerek, başına dayayan Daşdelen, intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri, çevrede önlem alarak, Daşdelen'i ikna etmeye çalıştı. Tabanca tehdidiyle yanına yaklaşılmasına izin vermeyen Daşdelen'in ikna edilmesi için polis ekipleri, psikolog ve saldırganın babası Coşkun Daşdelen ile temasa geçti. Olay yerine gelen psikolog, baba Daşdelen ve polislerin uğraşının ardından Ertan Daşdelen, ikna edilerek, gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Ertan Daşdelen, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Daşdelen, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Pişman mısın?" sorularını yanıtsız bıraktı. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328