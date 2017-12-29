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Gaziantep'te 3 ilçedeki açık alan etkinlik yasağı uzatıldı

GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu...

Gaziantep'te 3 ilçedeki açık alan etkinlik yasağı uzatıldı
GAZİANTEP Valiliği tarafından alınan kararla merkez Şehitkamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde, açık alanda yapılacak her türlü etkinliklere yönelik yasak 1 ay daha uzatıldı.
Gaziantep Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kamu düzeninin korunmasını amacıyla kararının OHAL kapsamında uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Genel asayiş ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Ocak 2018 - 01 Şubat 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak 'Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.' etkinlikler, Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerimizde, Valiliğimizce yasaklanmıştır."

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