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Gaziantep'te 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi
GAZİANTEP'te, jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde...
GÜVENLİK 15.10.2019, 15:56
GAZİANTEP'te, jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde dinlenme tesisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye giden ekipler R.E.H., A.E.C., A.E.H. ve M.E.M.'nin yanlarındaki çuvallarda ve üzerlerinde arama yaptı. Ekipler çuvallar içinde ve şüphelilerin ayakkabılarında saklanmış 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler şüphelileri sorgulamak için İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde dinlenme tesisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen bölgeye giden ekipler R.E.H., A.E.C., A.E.H. ve M.E.M.'nin yanlarındaki çuvallarda ve üzerlerinde arama yaptı. Ekipler çuvallar içinde ve şüphelilerin ayakkabılarında saklanmış 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler şüphelileri sorgulamak için İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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