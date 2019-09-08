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Gaziantep'te 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yaparak duran otomobilde yapılan aramalarda 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri...
GÜVENLİK 08.09.2019, 09:01
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kaza yaparak duran otomobilde yapılan aramalarda 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri ilçeye bağlı Gözlühöyük mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendiği otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Jandarmanın ihtarına uymayarak kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucunda kaza yaparak durdu. Jandarma ekipleri otomobilde narkotik köpeği 'Çevik' ile yaptığı aramada 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Uyuşturucu haplara el koyan ekipler otomobildeki M.A.H. ve M.C.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri ilçeye bağlı Gözlühöyük mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendiği otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Jandarmanın ihtarına uymayarak kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucunda kaza yaparak durdu. Jandarma ekipleri otomobilde narkotik köpeği 'Çevik' ile yaptığı aramada 27 bin 555 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Uyuşturucu haplara el koyan ekipler otomobildeki M.A.H. ve M.C.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
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