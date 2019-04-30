Gaziantep'te 26 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis ekipleri yurda kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu 26 kaçak göçmen yakalandı. Bu kişileri kente getirdiği belirlenerek gözaltına alınan 7 kişiden 5'i ise tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında durumundan şüphelendiği 4 ve aynı bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir minibüste arama yaptı. Arama yapılan minibüslerde yurda illegal yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 26 göçmen ile bu göçmenleri kente getiren 7 kişi yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 7 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.