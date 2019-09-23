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Gaziantep'te 258 şişe sahte içki ele geçirildi
GAZİANTEP'te polis, bir eve düzenlediği baskında 258 şişe sahte içki ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine...
GÜVENLİK 23.09.2019, 10:31
GAZİANTEP'te polis, bir eve düzenlediği baskında 258 şişe sahte içki ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Serinevler Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlediği baskında 258 şişe sahte içki ele geçirdi. Sahte içkilere el koyan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde sahte içki yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Serinevler Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlediği baskında 258 şişe sahte içki ele geçirdi. Sahte içkilere el koyan polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
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