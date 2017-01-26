Gaziantep'te 25 polis FETÖ'den tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 polis memuru tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görevliyken açığa alınan 43'ü polis memuru 2'si polis eşi 45 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamaları tamamlanan 28 polis memuru ile 2 polis eşi, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakılırken, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 polis memuru ile 2 polis eşi adli kontrol şartıyla salıverildi. Terör örgütünün gizli haberleşme programı By Lock kullandığı belirlenen 25 polis memuru ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan aynı operasyonda gözaltına alınan 15 polis memurunun Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamalarına ise devam ediliyor.