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Gaziantep'te 24 kapkaç olayının şüphelileri adliyede

Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te 24 kapkaç olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına 2 kişi adliyeye sevk edildi. Asayiş Şubesi Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yankesicilik yöntemiyle...

Gaziantep'te 24 kapkaç olayının şüphelileri adliyede

Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te 24 kapkaç olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şubesi Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yankesicilik yöntemiyle 24 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen Turan K. (19) ve Gökhan G.'yi (22) takibe aldı. Polis, şüphelileri Gaziler Caddesi'nde durdurup üst aramasını yaptı. Şüphelilerin üst aramasında mağdur kişilere ait olduğu belirlenen 12 cep telefonu, 2 altın gerdanlık, 2 altın yüzük, 2 çift altın küpe ve 2 bin 945 lira ele geçirildi.
Malzeme ve paralara el koyan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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