Son Dakika
Gaziantep'te 225 kilo esrar ele geçirildi
GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, durdurulan kamyonun kasasındaki gizli bölmelerde 225 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü...
GÜVENLİK 24.12.2019, 16:47
GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, durdurulan kamyonun kasasındaki gizli bölmelerde 225 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takip başlatan polis, plakası belirlenen kamyonu Küsget Sanayi Sitesi’nde durdurdu. Ekipler eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada kamyon kasasındaki gizli bölmelere saklanmış 225 kilo esrar ele geçirdi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler kamyon sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takip başlatan polis, plakası belirlenen kamyonu Küsget Sanayi Sitesi’nde durdurdu. Ekipler eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada kamyon kasasındaki gizli bölmelere saklanmış 225 kilo esrar ele geçirdi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler kamyon sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
|İmsak
|06:48
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:09
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10