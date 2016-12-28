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Gaziantep'te 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Gaziantep'te 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu kentlerinden batı illerine geçiş güzergahı üzerinde bulunan ve sürekli göç alan Gaziantep'te, yoğun olarak göç alan bölgelerde uyuşturucu imalat ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Vatan Mahallesi'ndeki 10 adreste uyuşturucu imalatı veya ticareti yapıldığını saptadı.
Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından bu sabah şafak vakti özel harekatçıların da aralarında bulunduğu 200 polisle operasyon başlatıldı. Zırhlı araçlarla Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarak Vatan Mahallesi'ne giden polisler, 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı baskınlarda; farklı türlerde uyuşturucu ile 2 tabanca, 1 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ile fişekler ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 6 kişiyi de gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından sorgulanmaya başladı.
Öte yandan polis ekiplerinin kent girişinde durumundan şüphelenerek durdurduğu bir araçta ise 1 kilo uyuşturucu ele geçirirken, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

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